Об этом уже известно зарубежным писакам

Ситуация, развернувшаяся на территории украинского государства, продолжает терзать фантазии западных журналистов. В зарубежной прессе появилась "сенсационная информация" о том, что Киеву якобы удалось узнать о новом широкомасштабном наступлении Вооруженных сил Российской Федерации.



Соответствующая статья опубликована в авторитетном западном издании Financial Times. Как передает информационный ресурс "Общественная служба новостей", западные журналисты утверждают, что наступление может начаться в течение 10 ближайших дней.



Отдельно отмечается, что разведывательные данные, полученные киевскими начальниками являются "очень надежными" и точно описывают будущие планы Кремля. Сообщается, что Армия Российской Федерации может пойти в атаку в западной части Луганской народной республики в районе городов Кременная и Красный Лиман.



Тем временем, наши бойцы продолжают уничтожать позиции Вооруженных сил Незалежной. Как сообщает телеканал "360", первая Славянская бригада ДНР уничтожила силы украинских боевиков с помощью советского комплекса С-60.

