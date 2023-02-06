Масштабное наступление: украинские шпионы "выведали" планы Кремля

Масштабное наступление: украинские шпионы "выведали" планы Кремля
Фото: www.unsplash.com
Об этом уже известно зарубежным писакам

Ситуация, развернувшаяся на территории украинского государства, продолжает терзать фантазии западных журналистов. В зарубежной прессе появилась "сенсационная информация" о том, что Киеву якобы удалось узнать о новом широкомасштабном наступлении Вооруженных сил Российской Федерации.

Соответствующая статья опубликована в авторитетном западном издании Financial Times. Как передает информационный ресурс "Общественная служба новостей", западные журналисты утверждают, что наступление может начаться в течение 10 ближайших дней.

Отдельно отмечается, что разведывательные данные, полученные киевскими начальниками являются "очень надежными" и точно описывают будущие планы Кремля. Сообщается, что Армия Российской Федерации может пойти в атаку в западной части Луганской народной республики в районе городов Кременная и Красный Лиман.

Тем временем, наши бойцы продолжают уничтожать позиции Вооруженных сил Незалежной. Как сообщает телеканал "360", первая Славянская бригада ДНР уничтожила силы украинских боевиков с помощью советского комплекса С-60.

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
новости партнеров

Как спасти российские города от дальнобойных GLSDB: раскрыта опасность новых ракет ВСУ

ВСУ не смогут совладать с соблазном поатаковать гражданских

Германия выдала шокирующую Запад правду о взрывах на "Северных потоках"

Оказывается, следа Кремля не было

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей