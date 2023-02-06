Скандальное решение Берлина по Украине заставило Евросоюз замолчать

Скандальное решение Берлина по Украине заставило Евросоюз замолчать
Фото: www.unsplash.com
Ситуация вокруг Незалежной обостряется

Огромный резонанс вызвало решение берлинской администрации передать киевскому режиму современные мощные танки "Леопард-2". Данный шаг обескуражил мировое пространство, считает видный немецкий политик Кевин Кюнерт.

Генсек Социал-демократической партии обратил внимание, что после решения по танкам партнеры Берлина по Евросоюзу будто бы проглотили языки, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Высокопоставленный госслужащий отметил, что изначально в информационном пространстве активно муссировалась тема отправки танков на Украину: создавалось впечатление, что об этом мечтает весь мир, передает телеканал "360".

Однако, после того, как Германия сделала рискованный шаг, все резко замолкли. Немец подчеркнул, что гордится своей родиной, которая не побоялась взять на себя конкретные обязательства по поддержке киевского режима, отмечает телеканал RT. Однако, судя по всему, другие европейские страны, несмотря на разговоры и шумиху, не готовы к подобного рода шагам.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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