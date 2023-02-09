SpaceX отключает ВСУ от спутников: Илон Маск нанес неожиданный удар по Зеленскому

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Американская компания по производству космической техники SpaceX решила ограничить доступ военных дронов Киева к сети Starlink. По словам президента компании Гвин Шотвелл, корпорация намеренно ограничивает боевые возможности ВСУ, пишет RT.
В частности, Шотвелл указала, что SpaceX не желает нести причастность к боевым действиям на Украине – компания специализируется на гражданском профиле, уточняет "Свободная Пресса".
"Starlink разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием. И мы в курсе, что военнослужащие пользуются нашими дронами для коммуникаций. Однако мы не желаем, чтобы они использовались в наступательных целях. Мы не желаем быть причастными к таким намерениям", – указывает Шотвелл.
Напомним, с начала боевых действий на Украине SpaceX поставила Киеву несколько тысяч терминалов Starlink.
Ранее Илон Маск критиковал администрацию Соединенных Штатов за эскалацию конфликта на Украине.
Риторика США становится все более воинственной
Зарубежные эксперты поделились печальным для Украины прогнозом