SpaceX отключает ВСУ от спутников: Илон Маск нанес неожиданный удар по Зеленскому

Компания пытается спасти имидж

Американская компания по производству космической техники SpaceX решила ограничить доступ военных дронов Киева к сети Starlink. По словам президента компании Гвин Шотвелл, корпорация намеренно ограничивает боевые возможности ВСУ, пишет RT.

В частности, Шотвелл указала, что SpaceX не желает нести причастность к боевым действиям на Украине – компания специализируется на гражданском профиле, уточняет "Свободная Пресса".

"Starlink разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием. И мы в курсе, что военнослужащие пользуются нашими дронами для коммуникаций. Однако мы не желаем, чтобы они использовались в наступательных целях. Мы не желаем быть причастными к таким намерениям", – указывает Шотвелл.

Напомним, с начала боевых действий на Украине SpaceX поставила Киеву несколько тысяч терминалов Starlink.

Ранее Илон Маск критиковал администрацию Соединенных Штатов за эскалацию конфликта на Украине.



