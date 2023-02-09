SpaceX отключает ВСУ от спутников: Илон Маск нанес неожиданный удар по Зеленскому

SpaceX отключает ВСУ от спутников: Илон Маск нанес неожиданный удар по Зеленскому
Фото: SpaceX/www.globallookpress.com
Компания пытается спасти имидж

Американская компания по производству космической техники SpaceX решила ограничить доступ военных дронов Киева к сети Starlink. По словам президента компании Гвин Шотвелл, корпорация намеренно ограничивает боевые возможности ВСУ, пишет RT.

В частности, Шотвелл указала, что SpaceX не желает нести причастность к боевым действиям на Украине – компания специализируется на гражданском профиле, уточняет "Свободная Пресса".

"Starlink разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием. И мы в курсе, что военнослужащие пользуются нашими дронами для коммуникаций. Однако мы не желаем, чтобы они использовались в наступательных целях. Мы не желаем быть причастными к таким намерениям", – указывает Шотвелл.

Напомним, с начала боевых действий на Украине SpaceX поставила Киеву несколько тысяч терминалов Starlink.

Ранее Илон Маск критиковал администрацию Соединенных Штатов за эскалацию конфликта на Украине.


новости партнеров

"Испытание века": Вашингтон выступил с жестким заявлением по России

Риторика США становится все более воинственной

Одна особенность ВС РФ заставит Запад отказать Киеву в истребителях

Зарубежные эксперты поделились печальным для Украины прогнозом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей