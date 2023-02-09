Мстить не будут: эксперт раскрыл вероятный ответ России на подрыв "Северных потоков"

По его словам, бить по американцам бессмысленно

Обнародовнанное в США расследование о причинах взрыва на "Северных потоках" произвело новостной фурор. Американский журналист Херш заявил, что Вашингтон долгое время готовил теракт вместе со спецслужбами, а позже, во время учений, военные подложили взрывчатку под трубы. После обнародования информации в России пообещали, что за проведенные теракты последует ответ, однако подробности не сообщили.

На этом фоне российские эксперты стали строить теории, какая месть со стороны Москвы была бы соразмерна действиям Вашингтона. Часть призывает к радикальным методам – к примеру, разорвать подводный кабель в Атлантике или потопить американские крейсеры. Но политог Юрий Светов очень надеется, что российское руководство этому пути не последует.

В беседе с "Пятым каналом" он отметил, что идти на резкие и радикальные шаги – бессмысленно. К каким-то существенным результатам это не приведет, а Россию попросту снова выставят страной-агрессором в международном пространстве. Аналитик считает, что действовать нужно иначе, добиваясь военных побед на Украине.

Светов уверен, что США не понесут никакого наказания за содеянное. Швеция и Дания будут имитировать расследование, утверждая, что во всем виновата Россия.