Запад готов мстить Лукашенко войной за поддержку Путина - политолог

Американцы уже разработали маневр

Коллективный Запад уже давно нашел предлог для того, чтобы вторгнуться на территорию Белорусии – политолог Алексей Дзермант уверен, что Штаты попытаются сделать из республики выжженную землю, куда доступ для американцев и европейцев будет перекрыт.

Так, Париж своим политическим жестом дал понять, что Белоруссия представляет опасность для европейских государств – как в свое время американцы призывали своих граждан покинуть РФ в скором времени. Запад как минимум подогревает общественный накал, уверяя всех в возможности военных действий на территории Белоруссии и России.

"Значит, что они подстрекают войну к дальнейшей эскалации, готовят общественное мнение своих стран к этому", – считает политолог.

За прошедший год взаимодействие РФ и Белоруссии по военной линии стало еще теснее. Ранее глава РФ Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Минском о создании учебных боевых центров по совместной подготовке военнослужащих. Тем временем совместная военная группировка ВС РФ и Белоруссии занимаются расконсервацией военной техники.