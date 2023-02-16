"Я готов": Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в СВО

В Минске заявили о готовящемся нападении со стороны Киева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Украина угрожала републике еще до начала российской спецоперации. По его словам, Киев готовился нанесли удар с помощью ракет залпового огня.

При этом лидер утверждает, что пока речи вступлении Минска в украинский конфликт не идет, сообщает "Свободная пресса". Белорусские войска будут сражаться на своей территории и при одном условии. 

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей", – пояснил он.

Лукашенко отметил, что в таком случае противостояние приобретет совсем иной характер, передает телеканал "360"

Источник: сайт Президента Белоруссии ✓ Надежный источник
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