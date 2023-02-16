"Я готов": Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в СВО

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Украина угрожала републике еще до начала российской спецоперации. По его словам, Киев готовился нанесли удар с помощью ракет залпового огня.
При этом лидер утверждает, что пока речи вступлении Минска в украинский конфликт не идет, сообщает "Свободная пресса". Белорусские войска будут сражаться на своей территории и при одном условии.
"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей", – пояснил он.
Лукашенко отметил, что в таком случае противостояние приобретет совсем иной характер, передает телеканал "360".
Москва насмехается над американскими соседями