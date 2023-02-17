Новый президент Чехии заявил о ядерном ударе России и Белоруссии по НАТО

У лидера случилась публичная истерика

Новый чешский лидер Петр Павел утверждает, что существует высокая вероятность нападения Москвы и Минска на страны Североатлантического альянса, в том числе с использованием ядерного оружия. Такое заявление он сделал во время посещения Карловарского края.

Президент утверждает, что перед началом СВО российское руководство недооценило Запад и Украину, которые смогли сохранить единство и стойкость перед возникшими проблемами.

"Исходя из этого я не уверен, что Россия не сможет пойти на что-то еще более безумное, будь то конфронтация с таким сильным противником, как НАТО, или еще хуже – решение применить ядерное оружие", – заявил он.

По его словам, это понимает и руководство альянса, которое старается предпринимать осторожные шаги в украинском вопросе. При этом Павел подчеркнул, что и у Запада есть свои "красные линии", заходить за которые они не собираются.

Ранее новый президент Чехии заявлял, что единственный путь Украины – это вступление в НАТО и ЕС, сообщает телеканал "360". Он также предложил провести "саммит мира" между Киевом и Москвой в Праге, когда обе стороны выразят для этого политическую волю, передает RT.