Новый президент Чехии заявил о ядерном ударе России и Белоруссии по НАТО

У лидера случилась публичная истерика

Новый чешский лидер Петр Павел утверждает, что существует высокая вероятность нападения Москвы и Минска на страны Североатлантического альянса, в том числе с использованием ядерного оружия. Такое заявление он сделал во время посещения Карловарского края.

Президент утверждает, что перед началом СВО российское руководство недооценило Запад и Украину, которые смогли сохранить единство и стойкость перед возникшими проблемами. 

"Исходя из этого я не уверен, что Россия не сможет пойти на что-то еще более безумное, будь то конфронтация с таким сильным противником, как НАТО, или еще хуже – решение применить ядерное оружие", – заявил он.

По его словам, это понимает и руководство альянса, которое старается предпринимать осторожные шаги в украинском вопросе. При этом Павел подчеркнул, что и у Запада есть свои "красные линии", заходить за которые они не собираются.

Ранее новый президент Чехии заявлял, что единственный путь Украины – это вступление в НАТО и ЕС, сообщает телеканал "360". Он также предложил провести "саммит мира" между Киевом и Москвой в Праге, когда обе стороны выразят для этого политическую волю, передает RT

Источник: EADaily ✓ Надежный источник
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