Приезд Байдена в Киев стал главной темой дня

Сегодня, 20 февраля, информационное пространство разорвали новости об украинском вояже американского главнокомандующего Джо Байдена. Тот в условиях строжайшей секретности прибыл в Киев. Впрочем, по мнению некоторых высокопоставленных экспертов, такое событие не сулит ничего хорошего киевскому режиму.



Своей оценкой произошедшего поделился представитель запорожской администрации Владимир Рогов. Политический деятель напомнил, что американские лидеры частенько посещали своих марионеток в ряде охваченных конфликтами государств. В частности, речь идет об Афганистане, Ираке и Вьетнаме. При этом известно, что подобного рода визиты зачастую оборачивались катастрофой для американских ставленников.

"Это все ничем хорошим для представителей тех режимов не закончилось, поэтому для Зеленского запахло жареным", – подчеркнул член администрации Запорожья.

Также Рогов отметил, что показной приезд Байдена был призван продемонстрировать всему международному сообществу, что Незалежная является "коровой Америки и они продолжат ее доить".

Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", во время своего визита Байден пообещал Зеленскому передать киевскому режиму 700 танков.