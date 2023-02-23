Появились подробности захвата Курильских островов Японией

Токио собирается отвлечь внимание Москвы

Китайские эксперты считают, что Япония планирует реализовать трехэтапный план по захвату Курильских островов. Для этого они в первую очередь намерены отвлечь Москву от проблем Дальнего Востока.

Аналитики отметили, что качестве первой меры японцы решили выделить Украине дополнительное финансирование для продолжения конфликта с Россией. Это позволит максимально отвлечь российские войска с восточного направления страны.

Следующим этапом станет вооружение японских Сил самообороны Японии гиперзвуком. Ракеты разместят, к примеру, на Хоккайдо.

"Российская сторона уже оценила планы Токио, как вызов безопасности и стабильности региона", – считают в Китае.

Заключительным этапом плана станет оккупация Курильских островов военным путем. Пока Россия будет отвлечена от них украинским конфликтом, у японцев может появиться серьезный шанс достичь в этом успеха.

Эксперты напомнили, что в последнее время Токио многократно заявляло о своих амбициях на Курилы. Поэтому нельзя исключать, что Япония может предпринять попытки в этом направлении.