Путин решил разом вышвырнуть кучу российских чиновников

Путин решил разом вышвырнуть кучу российских чиновников
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Эксперт расшифровал недавние слова президента

Владимир Путин собирается провести масштабную чистку в рядах российской элиты. На это указывают речи, которые лидер произносил в последнее время, утверждает известный экономист Михаил Хазин. По его словам, глава России намеревается поменять требования к кадрам, что в будущем приведет к избавлению от многих чиновников, не прошедших проверку. 

Теперь, уверяет эксперт, президент будет опираться не на лояльность и преданность руководству, а на способность добиваться конечного результата своей деятельности. От сотрудников будут требовать высокой эффективности на посту, а тех, кто не справится, попросят "на выход". 

Хазин уверен, что для представителей российской элиты новое решение Путина станет серьезным ударом, что приведет к избавлению от кучи чиновников разом. В последствии это поспособствует тому, что на место придут более способные люди, а в отношении засидевшихся не потребуется использовать репрессивные методы.

Однако, считает экономист, недовольные таким подходом будут обивать пороги президентского кабинета с просьбами пересмотреть решение, поскольку в текущих условиях действующие чиновники не смогут продемонстрировать свою эффективность.

Источник: Deita ✓ Надежный источник
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