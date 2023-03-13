Москве дали важный совет

Отступление США в украинском конфликте может быть вызвано только одной причиной – реальная угроза американским войскам и территории. Другие методы попросту не работают, утверждает политолог Яков Кедми.

На этом фоне Вашингтон остается уверенным в своей безнаказанности за все совершенные преступления, подобные подрыву "Северных потоков". Американцы готовы играть с Москвой по любым темам, которые не касаются прямого столкновения между государствами, передает "Свободная пресса".

"Но проблема в "серой зоне". Они могут посчитать, что какие-то действия не приведут к столкновению с российской армией, а они приведут", – считает эксперт.

По его словам, единственный способ вразумить США – это четко и доходчиво предупредить, что все попытки вмешиваться в дела других государств обернутся трагическими последствиями для американского государства. Кедми считает, что Россия должна послать однозначный сигнал, чтобы избежать вольных трактовок.

Также политолог считает, что для победы над Украиной не стоит следовать тактике боев на истощение. Он утверждает, что в сложившейся ситуации действовать нужно иначе.