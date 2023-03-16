Стало бы причиной объявления войны: названы возможные причины конфликта России и США

Стало бы причиной объявления войны: названы возможные причины конфликта России и США
Фото: Bulkin Sergey / news.ru via Global Look Press
Ранее американский сенатор призвал сбивать российские самолеты

Намеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве стало бы не просто преступлением, а открытым объявлением войны ядерной державе. Таким образом посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал предложение сенатора-республиканца Линдси Грэма сбивать в международном воздушном пространстве российские самолеты в случае их сближения с военно-воздушной техникой США.

Дипломат обратил внимание на тот факт, что Россия не стремится к конфликту с Соединенными Штатами и продолжает поддерживать контакты, в том числе по линии Минобороны, для предотвращения непреднамеренных ситуаций. "Призывы некоторых законодателей выходят за рамки здравого смысла", – отмечается в распространенном посольством РФ в США комментарии дипломата.

"Что касается упомянутого сенатора, то это отнюдь не первая попытка одиозного законодателя спровоцировать опасную эскалацию в российско-американских отношениях. Год назад он призывал граждан нашей страны к покушению на президента России. Неужели сенатор всерьез считает, что прямое военное столкновение с Россией отвечает интересам избирателей, доверивших ему заботу о своей жизни и благосостоянии?"

– добавил Антонов.

Причиной столь резких заявлений со стороны сенатора стал произошедший 14 марта инцидент над Черным морем, когда потерпел крушение американский беспилотник MQ-9. По версии российского Минобороны, MQ-9 совершил резкий маневр и потерял управление, столкнувшись с водой. В ходе инцидента, сказано в сообщении, Су-27 не использовали вооружение, а также не вступали с дроном в контакт. Они вернулись на место базирования.

"Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции",

– подчеркивают в российском военном ведомстве. 

"Министерство обороны РФ подробно разъяснило причины и порядок действий российских летчиков в ходе вчерашнего инцидента над . Повторю для тех, кто не нашел в себе сил объективно взглянуть на ситуацию: наши истребители в контакт с американским БПЛА не вступали, – добавил Антонов. – Россия сделала все возможное для предупреждения подобного рода происшествий – заблаговременно довела до международного сообщества информацию об установленных в целях проведения СВО границах района временного режима использования воздушного пространства".

Источник: Посольство Российской Федерации в США ✓ Надежный источник
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