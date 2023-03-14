Минобороны РФ выступило с важным заявлением о военном столкновении с США

Минобороны РФ выступило с важным заявлением о военном столкновении с США
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Москве подтвердили падение американского беспилотника около Крыма

Российское оборонное ведомство подтвердило, что утром 14 марта в районе Крымского полуострова была зафиксирована деятельность американского БПЛА MQ-9 – он двигался в направлении российских границ. 

"Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции", – сказано в сообщении.

Для идентификации летательного аппарата в воздух подняли российские истребители Су-27. В ведомстве отвергают версию о нападении самолетов на американский беспилотник, которую ранее выдвинули в США. По версии Минобороны, MQ-9 совершил резкий маневр и потерял управление, столкнувшись с водой. 

В Минобороны опровергли военное столкновение с США над Черным морем. В ходе инцидента, сказано в сообщении, Су-27 не использовали вооружение, а также не вступали с дроном в контакт. Они вернулись на место базирования.

Силам Черноморского флота удалось обнаружить место падения американского беспилотника MQ-9 Reaper и поднять из воды его обломки. 

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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