Минобороны РФ выступило с важным заявлением о военном столкновении с США

В Москве подтвердили падение американского беспилотника около Крыма

Российское оборонное ведомство подтвердило, что утром 14 марта в районе Крымского полуострова была зафиксирована деятельность американского БПЛА MQ-9 – он двигался в направлении российских границ.

"Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции", – сказано в сообщении.

Для идентификации летательного аппарата в воздух подняли российские истребители Су-27. В ведомстве отвергают версию о нападении самолетов на американский беспилотник, которую ранее выдвинули в США. По версии Минобороны, MQ-9 совершил резкий маневр и потерял управление, столкнувшись с водой.

В Минобороны опровергли военное столкновение с США над Черным морем. В ходе инцидента, сказано в сообщении, Су-27 не использовали вооружение, а также не вступали с дроном в контакт. Они вернулись на место базирования.

Силам Черноморского флота удалось обнаружить место падения американского беспилотника MQ-9 Reaper и поднять из воды его обломки.