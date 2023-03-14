Вашингтон запросил срочный звонок в Москву после инцидента в Черном море

Вашингтон запросил срочный звонок в Москву после инцидента в Черном море
Фото: unsplash.com
Американцы впали в истерику

Крушение американского беспилотника MQ-9 над Черным морем было опасной эскалацией с российской стороны, утверждают в США. Американцы заявляют, что на дрон была совершена атака Су-27.

По данным Европейского командования ВВС США, примерно в 7:03 утра 14 марта два российских истребителя были отправлены на перехват дрона. Один из самолетов якобы намеренно сбросил высоту, когда курсировал над MQ-9 и повредил ему винт. После этого американские военные вывели беспилотник в нейтральные воды и сбили самостоятельно. 

Об инциденте уже сообщили Джо Байдену. Вашингтон обвинил Москву в "безрассудных, экологически необоснованных и непрофессиональных" действиях.

"Это первое известное подобное взаимодействие, потенциально опасная эскалация в критический момент боевых действий", – оценили произошедшее американские журналисты.

На этом фоне Госдеп США сообщил, что собирается в срочном порядке позвонить в Москву для контактов с российским руководством. Они хотят обсудить инцидент с американским беспилотников в Черном море.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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