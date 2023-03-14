США отправили в сторону России военный самолет после крушения БПЛА

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После инцидента в Черном море с военной базы в Румынии был поднят американский самолет P-8A Poseidon в связке с транспортным вертолетом HH-60M Blackhawk. Об этом сообщает "Военный обозреватель" со ссылкой на специальные сервисы отслеживания маршрутов воздушных средств передвижения.
Указывается, что Poseidon был отправлен в сторону России, но за пределы Румынии он выходить не стал, избегая любого приближения к месту, где вероятно рухнул американский беспилотник. Предположительно, целью полета может быть визуальный поиск обломков MQ-9 Reaper.
В США утверждают, что утром 14 марта два российских Су-27 совершили перехват американского беспилотника, в результате чего у него повредился задний винт. Российские источники утверждают, что инцидент в Черном море произошел около 09.30 по мск. При этом американцы молчали о нем почти 12 часов. Американские СМИ сообщают, что истребители ВС России смогли спокойно вернуться на базу в Крыму после перехвата.
На фоне происшествия Госдеп США запросил срочный звонок в Москву, а также вызвал российского посла Антонова, чтобы выразить ему свою обеспокоенность и передать послание в МИД РФ. При этом отказываться от полетов над Черным морем американцы не намерены.
"Мы продолжим это делать, и нам не нужны подтверждения со стороны России, чтобы летать над международными водами",
– заявил Джон Кирби.
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