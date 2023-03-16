Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Многие понимают, что главным мировым агрессором сегодня являются Соединенные Штаты Америки. Вашингтон хочет распространить свое влияние на всю планету. Так, в Турции уверены, что американская стратегия подразумевает особый план по захвату Черноморья.
Турецкие аналитики сообщают, что Вашингтон планирует сделать из Черного моря своеобразное "внутреннее озеро" стран Североатлантического альянса, передает интернет-издание "Свободная пресса". Анкара же придерживается позиции, согласно которой море принадлежит всем государствам в равной степени.
Турки обратили внимание на высказывание Белого дома о том, что американцы будут и дальше летать над акваторией Черноморья и не собираются спрашивать у России разрешение. Такое заявление прозвучало на фоне скандала с затонувшим американским беспилотником.
Отмечается, что Украину и Грузию сделали партнерами западной коалиции и всерьез рассматривают их вступление в НАТО именно для того, чтобы взять под контроль Черное море, пишет информационный ресурс URA.RU.
К слову, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные поднимут американский беспилотник со дна Черного моря при необходимости, передает телеканал "360".
Жители Германии трезво оценивают ситуацию