Американцы ни перед чем не остановятся

Многие понимают, что главным мировым агрессором сегодня являются Соединенные Штаты Америки. Вашингтон хочет распространить свое влияние на всю планету. Так, в Турции уверены, что американская стратегия подразумевает особый план по захвату Черноморья.



Турецкие аналитики сообщают, что Вашингтон планирует сделать из Черного моря своеобразное "внутреннее озеро" стран Североатлантического альянса, передает интернет-издание "Свободная пресса". Анкара же придерживается позиции, согласно которой море принадлежит всем государствам в равной степени.



Турки обратили внимание на высказывание Белого дома о том, что американцы будут и дальше летать над акваторией Черноморья и не собираются спрашивать у России разрешение. Такое заявление прозвучало на фоне скандала с затонувшим американским беспилотником.



Отмечается, что Украину и Грузию сделали партнерами западной коалиции и всерьез рассматривают их вступление в НАТО именно для того, чтобы взять под контроль Черное море, пишет информационный ресурс URA.RU.



К слову, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные поднимут американский беспилотник со дна Черного моря при необходимости, передает телеканал "360".

