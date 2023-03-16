"Внутреннее озеро НАТО": раскрыты коварные планы на Черное море

"Внутреннее озеро НАТО": раскрыты коварные планы на Черное море
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американцы ни перед чем не остановятся

Многие понимают, что главным мировым агрессором сегодня являются Соединенные Штаты Америки. Вашингтон хочет распространить свое влияние на всю планету. Так, в Турции уверены, что американская стратегия подразумевает особый план по захвату Черноморья.

Турецкие аналитики сообщают, что Вашингтон планирует сделать из Черного моря своеобразное "внутреннее озеро" стран Североатлантического альянса, передает интернет-издание "Свободная пресса". Анкара же придерживается позиции, согласно которой море принадлежит всем государствам в равной степени.

Турки обратили внимание на высказывание Белого дома о том, что американцы будут и дальше летать над акваторией Черноморья и не собираются спрашивать у России разрешение. Такое заявление прозвучало на фоне скандала с затонувшим американским беспилотником.

Отмечается, что Украину и Грузию сделали партнерами западной коалиции и всерьез рассматривают их вступление в  НАТО именно для того, чтобы взять под контроль Черное море, пишет информационный ресурс URA.RU.

К слову, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные поднимут американский беспилотник со дна Черного моря при необходимости, передает телеканал "360".

Источник: Cumhuriyet ✓ Надежный источник
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