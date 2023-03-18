Главный миф Запада о Путине развеяли в конгрессе США

Главный миф Запада о Путине развеяли в конгрессе США
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Конгрессвумен выступила с неожиданным заявлением

Тиражируемая в западном обществе идея о том, что президент нашей страны Владимир Путин якобы вынашивает "коварные планы" нападения на Европу, является наглой ложью. С таким заявлением выступила член палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин.

Конгрессвумен подчеркнула, что данный миф специально выдуман высокопоставленными ненавистниками России для того, чтобы продолжить атаки на нашу страну. Американка отметила, что сейчас Североатлантический альянс ведет опосредованную войну с Россией на территории украинского государства.

При этом финансирование данного конфликта осуществляется за счет американских налогоплательщиков, которые вовсе не заинтересованы в проведении боевых действий. Однако лица, стремящиеся разгромить Россию, гнут свою линию.

Западное общество специально пугают мифом о коварстве Путина – соответствующие статьи регулярно появляются в зарубежной прессе. Как подчеркнула Грин, в реальности Владимир Владимирович никогда не демонстрировал желание вторгнуться в Европу.

Источник: The Independent ✓ Надежный источник
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