Американцев шокировал ответ Кремля на арест Путина

Москва не стала медлить, послав сигнал Западу

Россия не оставила решение МУС об аресте Владимира Путина без ответа. Помимо инициированного Бастрыкиным расследования по установлению личностей судей, причастных к вердикту, Кремль пошел на более рискованный шаг. Об этом пишут американские журналисты NYT.

Так они отреагировали на визит российского президента в Мариуполь в воскресенье. Решение о поездке их шокировало, поскольку с начала спецоперации Путин ни разу лично не приезжал в Донбасс, а теперь сделал это в невероятной близости к линии соприкосновения.

Журналисты напомнили, что до этого президент был с визитом в Крыму в честь годовщины воссоединения полуострова с Россией, назвав Владимира Путина "непокорным".

"Два громких визита были демонстративными жестами Кремля менее чем через 48 часов после того, как международный суд обвинил его в военных преступлениях и выдал ордер на его арест", – указывают они в статье.

По их словам, поездки российского лидера имели символический характер – так Путин продемонстрировал, что не намерен смягчать позицию в отношении украинского вопроса.

Сперва, когда появилась первая информация о приезде президента в Мариуполь, украинские и западные СМИ впали в истерику. Они не поверили, что разведка и правда могла упустить из виду появление лидера в Донбассе.