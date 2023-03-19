Американцев шокировал ответ Кремля на арест Путина

Американцев шокировал ответ Кремля на арест Путина
Фото: unsplash.com
Москва не стала медлить, послав сигнал Западу

Россия не оставила решение МУС об аресте Владимира Путина без ответа. Помимо инициированного Бастрыкиным расследования по установлению личностей судей, причастных к вердикту, Кремль пошел на более рискованный шаг. Об этом пишут американские журналисты NYT.

Так они отреагировали на визит российского президента в Мариуполь в воскресенье. Решение о поездке их шокировало, поскольку с начала спецоперации Путин ни разу лично не приезжал в Донбасс, а теперь сделал это в невероятной близости к линии соприкосновения. 

Журналисты напомнили, что до этого президент был с визитом в Крыму в честь годовщины воссоединения полуострова с Россией, назвав Владимира Путина "непокорным". 

"Два громких визита были демонстративными жестами Кремля менее чем через 48 часов после того, как международный суд обвинил его в военных преступлениях и выдал ордер на его арест", – указывают они в статье.

По их словам, поездки российского лидера имели символический характер – так Путин продемонстрировал, что не намерен смягчать позицию в отношении украинского вопроса.

Сперва, когда появилась первая информация о приезде президента в Мариуполь, украинские и западные СМИ впали в истерику. Они не поверили, что разведка и правда могла упустить из виду появление лидера в Донбассе.

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
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