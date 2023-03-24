Си Цзиньпин оставил пугающее послание во время отъезда из России

Китайская делегация сделала неоднозначный намек

Председатель КНР Си Цзиньпин покинул Россию после официального визита. Журналисты обратили внимание, что политик садился в самолет под звуки китайской патриотической песни, смысл которой заключается в неизбежности войны. По их мнению, так китайский лидер мог оставить пугающее послание западным странам.

Композиция называется "Когда этот день настанет", она исполнялась военным оркестром по согласованию с представителями Китая.

"Мир не является мирным. В эпоху мира тоже бывают неспокойные времена", – говорится в песне.

Также в ее тексте указывается, что для победы нужно двигаться вперед.

Песню написали в Главном политическом управлении Народно-освободительной армии Китая 18 лет назад.

При этом некоторые аналитики утверждают, что придавать особого значения этому жесту со стороны Китая не стоит, поскольку китайские СМИ никак не отреагировали на исполнение "Когда этот день настанет" перед отлетом Си Цзиньпина из Москвы.

Ранее в Китае раскрыли значение визита председателя в Россию.