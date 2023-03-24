Эксперт объяснил новый выпад Казахстана в адрес России

Эксперт объяснил новый выпад Казахстана в адрес России
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти республики решили ограничить импорт в соседнее государство

Двойственная политика Казахстана в последнее время вполне объяснима. Причина кроется в том, что после развала СССР у страны остался солидный запас ресурсов, а также появилась поддержка со стороны Соединенных Штатов. Так аналитик Михаил Беляев объяснил решение Астаны ужесточить контроль за соблюдением западных санкций.

Ранее власти страны объявили, что намерены ввести специальную онлайн-систему мониторинга товаров, которая будет препятствовать реализации параллельного импорта в Россию. Все должно заработать с 1 апреля.

"Не очень радостное событие. Тут важно не только то, что у нас закрывается канал параллельного импорта, а то, что Казахстан занимает двойственную позицию по отношению к России", – отметил эксперт.

В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" он выразил мнение, что из-за новых ограничений канал импорта через Казахстан вряд ли закроется полностью. По его словам, все будет зависеть от того, насколько серьезно республика станет следить за соблюдением западных санкций.

Также Беляев отметил, что Москва сможет при необходимости найти других торговых партнеров, правда это повысит экономические издержки.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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