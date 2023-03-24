В ход пойдут ракеты: озвучен ответ России на вступление Финляндии в НАТО

Эксперт допустил, что ситуация на границе между странами серьезно ухудшится

Перспективное вступление Финляндии в НАТО непременно приведет к росту военно-политической напряженности с Россией, считает политолог Владимир Шаповалов. По его словам, в ближайшее время ситуация на границах между странами будет только ухудшаться.

Эксперт отметил, что присоединившись к НАТО Финляндия по сути станет членом антироссийского блока. Она потеряет свой нейтрайльный статус и будет вынуждена контактировать в военном плане с остальными государствами альянса. Из-за этого, считает аналитик, напряжение в регионе будет только расти, что создаст новые угрозы для населения.

"Россия не может не ответить на эти действия. Если речь идет о военно-политическом ответе, это, конечно, размещение здесь дополнительных российских вооруженных сил, возможно, что и ракет. Это нацеливание на Финляндию для обороны России", – сказал он в беседе с "Пятым каналом".

Шаповалов указал, что Хельсинки имели активные экономические, культурные и гуманитарные контакты с Москвой, но из-за поворота финнов в сторону НАТО, на всех связях будет поставлен крест.