Запад и Украина в истерике после решения Путина по ядерному арсеналу

Запад и Украина в истерике после решения Путина по ядерному арсеналу
Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Киеве бьют тревогу

Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск пришли к договоренности по размещению ядерного оружия в Белоруссии. Так он отреагировал на решение Лондона отправить украинцам снаряды с обедненным ураном. Президент России подчеркнул, что российские военные будут обучать белорусских использовать такой тип вооружения подобно тому, как США делают это в Европе.

На заявление лидера уже отреагировали на Западе и Украине – в большинстве своем, у них началась истерика из-за решения Путина. В Пентагоне поспешили дать сдержанный ответ. По заявлению американского ведомства, никаких признаков того, что Москва готовится задействовать ядерное оружие нет. В Белом доме высказали аналогичное мнение.

В Киеве, напротив, были эмоциональны в высказываниях. Глава СНБО Украины Алексей Данилов уверяет, что решение Путина разместить в Белоруссии ядерное оружие "повысит уровень общественного неприятия России среди белорусов".

"Кремль взял Беларусь в качестве ядерного заложника", – выпалил он.

Организация за ликвидацию ядерного оружия ICAN также раскритиковала решение. По словам специалистов, размещение ядерного оружия в Белоруссии представляет собой "чрезвычайно опасную эскалацию" и повысит вероятность использования в конфликтах.

Ранее британский генерал обратился к Путину с неожиданной просьбой.

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