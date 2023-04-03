Постаралась не одна страна

Военный корреспондент, участник СВО Максим Фомин (Владлен Татарский) погиб от рук взятого в оборот украинскими спецслужбами исполнителя. А за Главным разведывательным управлением МО Украины стоит уже Запад, считает американский политолог Скотт Беннетт.

Беннет полагает, что операция была разработана при совместных действиях спецслужб Соединенных Штатов, Великобритании, Украины и даже "Моссада", пишет "Пятый канал".

Организаторы, уверен политолог, пытаются вызвать ответные действия со стороны России для того, чтобы закрепить у обывателей образ времен Второй мировой – пытаясь убедить население, что теперь основным врагом является именно Россия, уточняет "Свободная Пресса".

"Это звучит макиавеллистски, но так и ведут психологические войны", – считает политолог.



Татарский погиб 2 апреля в одном из петербургских кафе, где проводил творческий вечер для поклонников. По некоторым данным, взрыв произошел после того, как в руки военкору вручили статуэтку, где, предположительно, была заложена взрывчатка, отмечает "Радио 1".