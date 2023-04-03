Кремль выступил с заявлением после теракта в Петербурге

Путина немедленно оповестили о взрыве

Убийство военного корреспондента Владлена Татарского, погибшего при взрыве в одном из петербургских кафе, является терактом. Такую оценку произошедшему дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прокомментировавший инцидент.

В настоящее время, указали в администрации Владимира Путина, следствие активно работает над поиском все причастных. По некоторой информации, террористический акт в центре Петербурга был спланирован украинскими спецслужбами, указал Песков.

В Кремле также сообщили, что президента страны незамедлительно оповестили об инциденте.

Главную подозреваемую в убийстве военкора Дарью Трепову уже задержали – сейчас она дает показания следствию. Девушка уже призналась, что "принесла статуэтку, которая взорвалась". Интернет-издание "Подмосковье Сегодня" указывает, что задержанная, однако, настаивает, что ее использовали якобы втемную – то есть взявшие в оборот Трепову организаторы воспользовались ей, как ресурсом, не обеспечив никакими гарантиями.