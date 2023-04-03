Кремль выступил с заявлением после теракта в Петербурге

Кремль выступил с заявлением после теракта в Петербурге
Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Путина немедленно оповестили о взрыве

Убийство военного корреспондента Владлена Татарского, погибшего при взрыве в одном из петербургских кафе, является терактом. Такую оценку произошедшему дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прокомментировавший инцидент.

В настоящее время, указали в администрации Владимира Путина, следствие активно работает над поиском все причастных. По некоторой информации, террористический акт в центре Петербурга был спланирован украинскими спецслужбами, указал Песков.

В Кремле также сообщили, что президента страны незамедлительно оповестили об инциденте.

Главную подозреваемую в убийстве военкора Дарью Трепову уже задержали – сейчас она дает показания следствию. Девушка уже призналась, что "принесла статуэтку, которая взорвалась". Интернет-издание "Подмосковье Сегодня" указывает, что задержанная, однако, настаивает, что ее использовали якобы втемную – то есть взявшие в оборот Трепову организаторы воспользовались ей, как ресурсом, не обеспечив никакими гарантиями.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
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