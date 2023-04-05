Местные власти наблюдают за развитием событий

Западная коалиция делает все для того, чтобы ополчить против нашей страны весь мир. На недавнее скандальное решение Международного уголовного суда об "ордере на арест" российского главнокомандующего Владимира Путина отреагировали в Казахстане.



Стоит отметить, что западные умельцы активно работают на территории всего постсоветского пространства. Зарубежные эксперты стараются рассорить Россию с ближайшими соседями. Однако провернуть уловку с Казахстаном на этот раз не удалось. Замглавы местного МИДЕрмухамбет Конуспаев подчеркнул, что страна не признает решения, вынесенные судьями МУС.



Казахстан не подписывал Римский статут, поэтому не обязан выполнять подобного рода распоряжения Международного суда. Именно поэтому никаких проблем с визитами Владимира Владимировича в республику не будет. Астана готова к дальнейшему сотрудничеству с Москвой и будет рада видеть нашего президента у себя в гостях.



Стоит отметить, что жесткая антироссийская политика западных стран сильно раздражает самих европейцев. Недавно они набросились на местного шефа дипломатии Жозепа Борреля.

