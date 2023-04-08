Участи незалежных не позавидуешь

Действия киевских властей планомерно подталкивают украинское государство к фатальной катастрофе. Как подчеркнул замглавы Совета безопасности нашей страны Дмитрий Медведев, совсем скоро Незалежная будет стерта с лица Земли.



Экс-главнокомандующий Российской Федерации заявил, что существование этого государственного образования никому не нужно. Украина стала токсичной страной, полный развал которой никого не расстроит.

"Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна", – вынес строгий приговор российский политик.

Зампред Совбеза обратил внимание, что в нынешнем состоянии возглавляемая киевским режимом держава не представляет никакого интереса ни для Евросоюза, ни для Соединенных Штатов Америки, ни для Азии, ни для России. Латинской Америке и Африке Украина тоже не нужна. Только Запад пока еще использует ее в своих корыстных интересах.



Более того, пронацистские действия тамошних верховодов привели к тому, что Украина теперь не нужна даже самим жителям этого государства. Преступные действия киевских властей обрекли Незалежную на полное исчезновение.

К слову, ранее в США заявили, что одна причина заставит Вашингтон уйти с Украины.

