Запад продолжает упражняться в русофобии

Западная коалиция не теряет надежды подорвать авторитет нашего государства на международной арене. В ход идут любые инструменты. Сейчас "Большая семерка" попыталась убедить общественность, что Москва вероломно распространяет дезинформацию.



Вашингтон, Париж, Лондон, Берлин, Рим, Оттава и Токио объединили свои усилия, дабы объявить миру в рамках итогов встречи G7 в Японии, что Россия якобы специально лжет о событиях, развернувшихся на территории украинского государства, так как старается привлечь на свою сторону сохраняющие нейтралитет страны, отмечает телеканал "360".



Коалиция под предводительством вашингтонской администрации заявляет, что Россия якобы несет угрозу мировой экономике и чуть ли не всему человечеству. Дестабилизация ситуации на международной арене очень "печалит" Запад, передает канал RT.



"Большая семерка" объявила, что решительно осуждает нашу страну и требует от нее прекратить "дезинформировать" мировое сообщество. Саммит коалиции прошел 16-18 апреля в Японии. На встречу слетелись руководители МИД государств-участников G7.



К слову, ранее стало известно, что западные страны планируют нанести по России новый удар.

