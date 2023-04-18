Оружие против России и Китая неожиданно развернули на Запад

Оружие против России и Китая неожиданно развернули на Запад
Фото: www.unsplash.com
Европейские и американские деятели в бешенстве

Практика двойных стандартов давно стала нормой для коалиции западных государств. Когда против европейских и американских политиков используют их же оружие, они приходят в бешенство. Любопытным замечанием на эту тему поделился французский общественный деятель, представитель оппозиционного блока Пятой республики Флориан Филиппо.

Лидер движения "Патриоты" сообщил, что у политиков Евросоюза и Соединенных Штатов Америки началась истерика после того, как владелец социальной сети Twitter Илон Маск принял решение начать маркировку подконтрольных государствам СМИ. Ранее такая "черная метка" использовалась только против российских и китайских средств массовой информации.

Филиппо с ликованием подчеркнул, что западные общественные СМИ в ярости и готовы голыми руками разорвать Илона Маска.

"Ярлык "финансируется государством"! Они в ярости! Они бесятся, когда их разоблачают! Браво!" – не сдерживает эмоции французский политик.

К слову, ранее стало известно, что страны "Большой семерки" нагло клеветали Москву.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
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