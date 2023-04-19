Лавров ткнул Вашингтон носом в безобразную правду

Лавров ткнул Вашингтон носом в безобразную правду
Сергей Лавров. Фото: Russian Foreign Ministry/via Global Look Press/www.globallookpress.com
Сущность США ни для кого не секрет

Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров напомнил мировому сообществу, под чьим навязанным патронатом действуют многие страны. Лавров подчеркнул, что самопровозглашенный гегемон – Вашингтон – закостенелый лжец.

Российский министр не стал стесняться в выражениях и заявил: сегодня всем известно, что вашингтонская администрация способна в любой момент обмануть каждого – будь то партнер или союзник, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Лавров ткнул носом Соединенные Штаты Америки в неприглядную правду во время переговоров с венесуэльским коллегой Иваном Хиль Пинто. Таким образом Лавров прокомментировал определенные послабления антивенесуэльских санкций – продукцию некоторых местных энергетических компаний разрешили поставлять на американский рынок, напоминает "Радио 1".

Глава МИД России посоветовал особо не обольщаться, так как известно, что американцы чаще обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, передает телеканал "360". Ослабление санкций – часть коварной игры Вашингтона.

К слову, ранее зарубежные эксперты пришли к выводу, что Запад погорел на экономической войне с Россией.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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