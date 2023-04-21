Все страны НАТО разрешили принять Украину в альянс

Все страны НАТО разрешили принять Украину в альянс
Фото: www.unsplash.com
Об этом заявил генсек коалиции

История с вступлением украинского государства в стройные ряды Североатлантического альянса растянулась на весьма продолжительное время. Государства-участники военной коалиции регулярно кормят киевский режим завтраками и обещают принять Незалежную в свою дружную семью. С очередным громким заявлением на этот счет выступил генсек объединения Йенс Столтенберг.

Высокопоставленный представитель боевого альянса объявил, что на сегодняшний день все союзники по военной коалиции дали свое согласие на вступление украинского государства в альянс.

Последуют ли какие-то конкретные действия после громкого заявления, пока непонятно. Однако, как известно, Соединенные Штаты Америки и Европа регулярно обещают Украине забрать ее в натовские объятия.

К слову, ранее вояки Вооруженных сил украинского государства пожаловались на то, что боевая техника Североатлантического альянса отвратительно работает и выходит из строя даже при незначительных повреждениях.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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