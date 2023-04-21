Конгрессмены поставили Белому дому ультиматум по Украине

Далеко не всех американцев устраивает текущее положение дел

Западные государства продолжают накачивать киевский режим смертоносным вооружением в надежде подорвать мощь России руками украинских вояк. При этом весьма скромные достижения Незалежной начали серьезно раздражать многих западных политиков – люди понимают, что тратят деньги впустую. Сегодня, 21 апреля, а конгрессе США Белому дому поставили жесткий ультиматум.



19 конгрессменов от Республиканской партии решили объединить свои усилия для того, чтобы достучаться до вашингтонской администрации. В своем обращении к американским властям государственные деятели подчеркнули, что выступают резко против "безудержной помощи" киевскому режиму.



Конгрессмены подчеркнули, что такой подход Вашингтона приведет к тому, что конфликт усилится и даже может выйти за пределы Незалежной. Политики поставили ультиматум: если "безудержная поддержка" не прекратится, они будут блокировать все последующие пакеты помощи Украине. Конгрессмены заявили, что США должны бросить все силы на завершение конфликта.



К слову, ранее стало известно, что все страны Североатлантического альянса согласились принять Украину в коалицию.

