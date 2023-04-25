Умершую жену Шаляпина положили в мавзолей

Певец шокирован и не может побывать на могиле возлюбленной

Певец Прохор Шаляпин поведал, что его покойную жену похоронили в канадском мавзолее с камерой, где размещены ее останки. Сам вдовец увидел лишь урну с прахом, хотя на месте погребения еще не бывал. Как объясняет сам – в силу политических причин.

К тому же, пояснил Прохор, долететь крайне непросто – туда, где "карточки наши не работают". Однако возлюбленную певец страстно желает навестить. Вся беда в устроенных препятствиях.

Шаляпин, тем не менее, надеется на лучшее. Пока что ему остается поддерживать связь с родными покойной Татьяны.

Как пишет "Пятый канал", Татьяна Дэвис – третья супруга Прохора. Свадьба состоялась в 2021 году в Лас-Вегасе, спустя некоторое время женщина подхватила коронавирус, от последствий которого скончалась после двух месяцев, проведенных в больнице.