Действия поляков поражают своей наглостью

Представители польской прокуратуры изъяли денежные средства со счетов нашего посольства и торгпредставительства в этом государстве. Такой информацией с журналистами поделился руководитель дипломатической миссии Сергей Андреев.



Высокопоставленный дипломат объявил, что в посольство пришло "письмо счастья" от местных стражей порядка, в котором объявлено, что денежные средства российских ведомств "перечислены на счета прокуратуры". Речь идет о деньгах, которые хранились в банке Santander.



После этого представители кредитной организации объявили, что больше не хотят сотрудничать с дипведомством и закрывают все их счета. Андреев заявил, что были "прихватизировны" очень значительные суммы, которые хранились в американских долларах и польских злотых.



Высокопоставленный дипломатический сотрудник особо отметил, что подобные действия польских прокуроров являются грубейшим нарушением международных норм.



К слову, ранее стало известно, что жесткий ответ Владимира Путина на западные санкции привел в восторг жителей Китая.

