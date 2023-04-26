Польские прокуроры "обокрали" посольство России

Польские прокуроры "обокрали" посольство России
Фото: www.unsplash.com
Действия поляков поражают своей наглостью

Представители польской прокуратуры изъяли денежные средства со счетов нашего посольства и торгпредставительства в этом государстве. Такой информацией с журналистами поделился руководитель дипломатической миссии Сергей Андреев.

Высокопоставленный дипломат объявил, что в посольство пришло "письмо счастья" от местных стражей порядка, в котором объявлено, что денежные средства российских ведомств "перечислены на счета прокуратуры". Речь идет о деньгах, которые хранились в банке Santander.

После этого представители кредитной организации объявили, что больше не хотят сотрудничать с дипведомством и закрывают все их счета. Андреев заявил, что были "прихватизировны" очень значительные суммы, которые хранились в американских долларах и польских злотых.

Высокопоставленный дипломатический сотрудник особо отметил, что подобные действия польских прокуроров являются грубейшим нарушением международных норм.

К слову, ранее стало известно, что жесткий ответ Владимира Путина на западные санкции привел в восторг жителей Китая.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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