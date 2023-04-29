Лишатся самого дорогого: Байден и Зеленский оказались на краю пропасти

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Западная коалиция во главе с вашингтонской администрацией всерьез рассчитывала подорвать стабильность в нашей стране руками киевского режима. Однако развитие событий говорит о том, что американцы серьезно просчитались. Расплата может быть весьма страшной, уверен известный зарубежный журналист Стивен Брайен.
Западный эксперт считает, что в результате устроенной американцами заварушки нынешний глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден и его киевский коллега-марионетка Владимир Зеленский могут лишиться самого дорогого. Наметившиеся тенденции говорят о том, что эти два политика в не отдаленном будущем могут потерять свои высокие кресла и власть.
"Байдену, возможно, придется повесить свои ходунки, а Зеленский будет искать работу в Калифорнии", – такие нерадужные перспективы для государственных деятелей обрисовал американский аналитик.
Эксперт обратил внимание, что крах Вооруженных сил Незалежной становится все более очевидным. На фоне такого сокрушительного провала Байден и Зеленский могут уйти в отставку. Ставка коллективного Запада на Киев не сыграла.
К слову, ранее в Италии взбесились после резонансного решения Запада по Украине.
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