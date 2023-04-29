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В социальных сетях активно обсуждают резонансное высказывание руководительницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. На очередном международном саммите фрау заявила, что киевский режим якобы борется за процветание и безопасность "всех европейцев".
Подобное лицемерие взбесило англоязычных интернет-пользователей. В социальных сетях они буквально "распяли" политика за пафосные слова в поддержку преступного украинского государства.
В первую очередь, люди подчеркивают, что охвативший украинское государство конфликт вообще не должен интересовать европейское сообщество. Также комментаторы отмечают, что Киев борется не за интересы европейцев, а отстаивает позиции глобалистов и западного ВПК.
"Боже, спаси нас от этого безумия", "Вы хотите сражаться до последнего украинца, лицемеры", – пишут комментаторы.
К слову, ранее жесткий ответ Москвы Вашингтону привел в восторг жителей западных государств.
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