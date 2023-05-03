Путина пытались уничтожить с помощью дронов- Кремль

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В ночь на 3 мая украинский режим пытался совершить попытку нанесения удара дронов по Кремлю. По информации пресс-службы президента России, с помощью радиопомех все БПЛА вывели из строя. Пострадавшие отсутствуют.
В Кремле назвали атаку террористическим актом, нацеленным на жизнь главы государства Владимира Путина. Сам лидер не пострадал, график работы президента РФ остается прежним.
Самого президента не было в Кремле в момент совершения теракта.
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