Путина пытались уничтожить с помощью дронов- Кремль

Путина пытались уничтожить с помощью дронов- Кремль
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Все БПЛА удалось сбить, глава государства не пострадал

В ночь на 3 мая украинский режим пытался совершить попытку нанесения удара дронов по Кремлю. По информации пресс-службы президента России, с помощью радиопомех все БПЛА вывели из строя. Пострадавшие отсутствуют.

В Кремле назвали атаку террористическим актом, нацеленным на жизнь главы государства Владимира Путина. Сам лидер не пострадал, график работы президента РФ остается прежним.

Самого президента не было в Кремле в момент совершения теракта.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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