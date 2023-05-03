Путина пытались уничтожить с помощью дронов- Кремль

Все БПЛА удалось сбить, глава государства не пострадал

В ночь на 3 мая украинский режим пытался совершить попытку нанесения удара дронов по Кремлю. По информации пресс-службы президента России, с помощью радиопомех все БПЛА вывели из строя. Пострадавшие отсутствуют.

В Кремле назвали атаку террористическим актом, нацеленным на жизнь главы государства Владимира Путина. Сам лидер не пострадал, график работы президента РФ остается прежним.

Самого президента не было в Кремле в момент совершения теракта.