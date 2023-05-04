Во Франции указали на загадочную деталь нападения украинских дронов на Кремль

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Вопиющую провокацию Вооруженных сил Незалежной с попыткой атаковать московский Кремль с помощью беспилотников продолжают обсуждать во всем мире. Своим мнением по поводу произошедшего поделилась руководительница главного внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонна.
Любопытно, что высокопоставленная француженка посчитала наглую атаку украинских боевиков загадочной и даже несколько таинственной. Руководительница МИД Франции постаралась быть максимально осторожной в своих заявлениях.
В первую очередь, она подчеркнула, что не обладает всей полнотой информации для того, чтобы делать конкретные выводы, отмечает телеканал RT. Как известно, киевский режим пока открещивается от причастности к вероломному нападению на московский Кремль.
Колонна заявила, что подобного рода проявления являются весьма странными, и эпизод явно не вписывается в нормальное положение дел на международной арене. Очевидно, что атаковать место, где работает главнокомандующий крупнейшего государства весьма неосмотрительно.
"Это странно или загадочно. Происшествие остается необъясненным", – подчеркнула озадаченная француженка.
Напомним, благодаря слаженным действиям российских спецслужбистов оба направленные на Кремль дрона были сбиты.
Оба дрона были сбиты
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