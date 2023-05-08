Польша готовит новый конфликт в Европе

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Последние события привели к резкому обострению ситуации на международной арене. Сегодня многие жители Европы понимают, что спокойной, комфортной жизни в полной безопасности пришел конец. По мнению зарубежных аналитиков, из-за Польши в Европейском союзе разразится новый конфликт.
В первую очередь, эксперты обратили внимание на резкое сближение варшавской администрации и киевского режима. Кроме того, Польша поставила себя особняком в Евросоюзе, затребовав военные репарации от Берлина.
Подобные действия со стороны польских властей могут привести к серьезному расколу и череде конфликтов в рядах европейских стран.
"В самом сердце Европы идет германо-польская вражда", – обращают внимание специалисты.
В аналитической статье указано, что между Варшавой и Берлином долгие десятилетия существуют исторические разногласия, при этом их противостояние будет иметь серьезные геополитические последствия.
Сейчас польские власти рассчитывают стать главной опорой Вашингтона в Восточной Европе. Именно поэтому Варшава идет на сближение с Киевом. Такие шаги Польши могут дорого стоить всему Евросоюзу.
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