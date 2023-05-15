Заявление Парижа о поражении России вызвало ужас

Французский лидер сказал лишнее

Жители Запада внимательно следят за событиями на международной арене. Необдуманные высказывания западных политиков частенько приводят к скандалам. Так, англоязычные пользователи Twitter пришли в ужас от заявлений французского лидера Эммануэля Макрона о поражении России.



Глава Пятой республики объявил, что наша страна уже "проиграла" военный конфликт, развернувшийся на территории украинского государства. По мнению Макрона, Россия потерпела геополитический провал, так как якобы стала зависимой от Пекина. Такое дерзкое заявление француза переполошило Сеть.



В комментариях зарубежные пользователи подчеркивают, что это Париж давно потерял свою субъектность и является прихвостнем вашингтонской администрации.

"Франция – вассал США. Не думайте, что может быть что-то хуже", "Макрон живет в параллельной вселенной", – пишут обескураженные люди.

При этом комментаторы подчеркнули, что Россия проводит абсолютно независимую политику и отстаивает свои национальные интересы на международной арене. К сожалению, европейские страны давно работают на американского Большого брата, чем вызывают огромное негодование у местных жителей.



К слову, ранее эксперт объяснил, зачем Запад толкает Украину на контрнаступление против Армии России.

