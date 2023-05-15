Путин сделал неожиданное заявление о СССР

Москва бросила взор на бывшие советские республики

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности предложил вынести на обсуждение взаимодействие со странами постсоветского пространства. Об этом стало известно сегодня, 15 мая.

Глава РФ уточнил, что Москва сохранила с бывшими советскими республиками набор конкурентных преимуществ, чтобы добиться развития в самых разных отраслях – прежде всего, подчеркнул президент, речь идет о хозяйственной деятельности.

Путин напомнил, что именно советский народ стал победителем в Великой Отечественной войне, борясь с нацизмом. Сегодня у России отсутствует языковой барьер со странами постсоветского пространства, сохраняется множество общих элементов, включая транспортные системы и энергетику.