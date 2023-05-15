Кремль ответил на публичные унижения Макрона

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Кремль выражает форменное категорическое несогласие с заявлением французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Россия находится в зависимости от КНР. В действительности, указал Дмитрий Песков, обе страны противятся диктату Запада и близки по своим политическим воззрениям.
Таким образом в Москве прокомментировали слова Макрона, который заявил о "геополитическом поражении" России, которая превратилась, по словам главы Пятой республики, в "вассала" Китайской Народной республики.
Официальный представитель Кремля указал, что в отношениях Москвы и Пекина отсутствуют подобные установки – речь идет исключительно о взаимной выгоде и близости в восприятии действий Запада, пытающегося диктовать свою волю всему миру.
Подход Макрона и оценки французского лидера, добавил пресс-секретарь президента России, абсолютно неправильны, что лишний раз подтверждает абсолютное непонимание Запада сути подобных процессов.
Ранее мы писали об общественной реакции на слова Макрона.
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