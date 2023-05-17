Лавров пошутил про "кукарекающего" Макрона

Лавров пошутил про "кукарекающего" Макрона
Сергей Лавров. Фото: Petrov Sergey/www.globallookpress.com
И ответил на колкости Парижа

Глава российского МИД Сергей Лавров выразил уверенность, что действующий французский лидер Эммануэль Макрон чувствует себя в положении истинного вассала перед Соединенными Штатами. В Елисейском дворце, пытаясь скрыть неуютные чувства от такого факта, по указанной причине ведут разговоры о стратегической автономии европейских государств.

Лавров отдал должное Макрону, который, пытаясь спрятать глубоко внутри стыд, чувствует иррациональность подобного вассалитета перед американцами. Однако обстоятельства выше Парижа, который понимает всю абсурдность своего положения.

Таким образом лидер российской дипломатии прокомментировал недавнее высказывание Макрона о России, ставшей, с его слов, вассалом Китая, разочаровав многих своих союзников. Президент Франции, считает министр, "кукарекает" постоянно, однако никаких откликов не добивается.

Ранее заявление Макрона прокомментировали в Кремле, заявив, что Париж абсолютно не понимает происходящих процессов и не умеет делать верных выводов.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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