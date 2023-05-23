Санду дала обещание арестовать Путина

Санду дала обещание арестовать Путина
Фото: Soeren Stache/dpa/www.globallookpress.com
Лидер сделала заявление

В случае, если российский президент приедет в Молдавию, его арестуют. Об этом сообщила президент республики Майя Санду.

Журналисты во время интервью спросили, знает ли она о деле против Владимира Путина, которое инициировал Институциональный уголовный суд, и собирается ли Кишинев задерживать лидера, если он приедет в страну.

"Да. Республика Молдова подписала соглашение об Уголовном суде, и Молдова будет уважать решение суда",

– заявила она.

По ее словам, на данный момент Молдавии ничего не угрожает со стороны России, поскольку Украина "держит российскую армию". 

Источник: Euronews Romania
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