Санду дала обещание арестовать Путина

Лидер сделала заявление

В случае, если российский президент приедет в Молдавию, его арестуют. Об этом сообщила президент республики Майя Санду.

Журналисты во время интервью спросили, знает ли она о деле против Владимира Путина, которое инициировал Институциональный уголовный суд, и собирается ли Кишинев задерживать лидера, если он приедет в страну.

"Да. Республика Молдова подписала соглашение об Уголовном суде, и Молдова будет уважать решение суда",

– заявила она.

По ее словам, на данный момент Молдавии ничего не угрожает со стороны России, поскольку Украина "держит российскую армию".