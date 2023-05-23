Санду дала обещание арестовать Путина

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В случае, если российский президент приедет в Молдавию, его арестуют. Об этом сообщила президент республики Майя Санду.
Журналисты во время интервью спросили, знает ли она о деле против Владимира Путина, которое инициировал Институциональный уголовный суд, и собирается ли Кишинев задерживать лидера, если он приедет в страну.
"Да. Республика Молдова подписала соглашение об Уголовном суде, и Молдова будет уважать решение суда",
– заявила она.
По ее словам, на данный момент Молдавии ничего не угрожает со стороны России, поскольку Украина "держит российскую армию".
Официальных заявлений ни с одной стороны не было