Стало известно о тайном отъезде Медведева из России

Цель поездки не раскрывается

Накануне Дня России анонимные Telegram-каналы обратили внимание, что самолет Bombardier Global 5000 с регистрационным номером RA-67226 приземлился в Нью-Дейли. По неподтвержденной информации, борт закреплен за зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым и используется им для личных и деловых поездок.

Самолет вылетел из России впервые с января. В Индии он приземлился в 16:40 по Москве. Какую цель при этом мог приследовать Медведев не сообщается – официальная пресс-служба политика не дала по этому поводу никаких комментариев. О каких-либо официальных визитах бывшего президента в страну также не сообщалось. Несмотря на отъезд, на следующий день, 12 июня, в личном аккаунте Дмитрия Анатольевича появилась запись, посвященная Дню России.

Спустя ровно сутки после пребывания в Нью-Дейли самолет Медведева выдвинулся в сторону Москвы. Вероятно, политик решил вернуться в Россию. При этом в бортовых данных конечная точка назначения самолета скрыта.