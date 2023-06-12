Стало известно о тайном отъезде Медведева из России

Стало известно о тайном отъезде Медведева из России
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Цель поездки не раскрывается

Накануне Дня России анонимные Telegram-каналы обратили внимание, что самолет Bombardier Global 5000 с регистрационным номером RA-67226 приземлился в Нью-Дейли. По неподтвержденной информации, борт закреплен за зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым и используется им для личных и деловых поездок.

Самолет вылетел из России впервые с января. В Индии он приземлился в 16:40 по Москве. Какую цель при этом мог приследовать Медведев не сообщается – официальная пресс-служба политика не дала по этому поводу никаких комментариев. О каких-либо официальных визитах бывшего президента в страну также не сообщалось. Несмотря на отъезд, на следующий день, 12 июня, в личном аккаунте Дмитрия Анатольевича появилась запись, посвященная Дню России. 

Спустя ровно сутки после пребывания в Нью-Дейли самолет Медведева выдвинулся в сторону Москвы. Вероятно, политик решил вернуться в Россию. При этом в бортовых данных конечная точка назначения самолета скрыта.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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