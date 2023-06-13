Эрдоган снова плюнул в НАТО

Анкара издевается над альянсом

Членство Швеции в Североатлантическом альянсе – предмет политических торгов, в которых, вероятно, продавец и покупатель не смогли сойтись в цене. Анкара, пишут западные медиа, вновь отказывается одобрять заявку шведов. Политолог Александр Асафов указал, что Турция до сих пор выбивает для себя лучшие условия для того, чтобы одобрить заявку Стокгольма на членство в НАТО.

То, что является принципиальным вопросом для самого альянса, остается переговорной позицией для администрации Реджепа Тайипа Эрдогана. Сейчас практически невозможно предугадать решение Анкары. Все зависит от того, сможет ли альянс договориться с Турцией. Запад не привык общаться на "равных", а отсутствие такой стилистики с его стороны может существенно затянуть вопрос со Швецией.

Формально Эрдоган выдвигает политические требования – такие, как прекращение поддержки Рабочей партии Курдистана в Швеции. Однако, указывает политолог, во всем необходимо искать экономическую подоплеку.

"Вероятно, Эрдоган настаивает на помощи для экономики Турции. Помощь здесь может выражаться в большом наборе направлений", – высказался спикер.

Ранее сообщалось, что Анкара решила снова поднять тариф за проход судов через Босфор и Дарданеллы до 4 с половиной долларов. Повышение прохода кораблей должно принести в бюджет Турции порядка 900 миллионов долларов.