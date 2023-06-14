Андрей Воробьев стал кандидатом от "Единой России" на пост губернатора Подмосковья

На конференции в Красногорске секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак объявил о выдвижении Воробьёва в кандидаты на пост губернатора Московской области, отметив его компетентность и эффективность в решении проблем региона.

"Единая Россия" подтверждает свою политическую силу в Московской области, поддерживая президента и реализуя важные проекты на федеральном и региональном уровнях, улучшая качество жизни граждан, говорится в сообщении партии.

Работа в команде губернатора и сотрудничество с гражданами – основа стратегии партии, которая определит развитие региона на ближайшие пять лет.