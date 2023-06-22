Москва отвесила "политического пинка" Макрону

МИД высказал все, что думает о президенте Франции

Лидеры государств, которые настроены враждебно в отношении Москвы и проводят соответствующую политику, являются неуместными лицами на предстоящем саммите БРИКС. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Соответствующим образом в МИД оценили стремление французского лидера Эммануэля Макрона появиться на саммите БРИКС, который намечен на август 2023 года и должен пройти в Южной Африканской Республике.

Рябков указал, что Макрон относится к тем официальным лицам, которые в принципе действуют в соответствии с линией НАТО и придерживаются стратегии по международной изоляции России. А потому его можно отнести к нежеланным гостям, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Вместе с тем дипломат отметил, что итоговое решение всегда остается за принимающей стороной. Однако для рассмотрения вопроса по существу необходимы консультации всех участников БРИКС – МИД довел до коллег из Южной Африканской Республики свою позицию на этот счет.

Ранее Макрон призвал коллег из НАТО готовиться к затяжному конфликту России и Украины, заявив, что Запад обязан "откалибровать" военную помощь Киеву.