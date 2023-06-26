Россия отреагировала на новую выходку Казахстана

Москва опровергла заявления Астаны

Министерство иностранных дел России утверждает, что не имеет никакого отношения к завершению встреч по Сирии в Астане – все в одностороннем порядке решила отменить казахстанская сторона. Пока новую площадку подобрать не удалось.

Ранее Казахстан сообщил, что прекращает предоставлять прощадку для Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии с участием России, Турции и Ирана. По мнению властей республики, цель организации переговорной площадки была достигнута, поэтому в ней больше нет потребности. Такое решение удивило все стороны процесса.

"Процесс сирийского урегулирования далеко не завершен", – парировали в российском МИД.

Пока нет информации, где планируют дальше встречаться Москва, Анкара и Тегеран.