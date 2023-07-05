Иран обратился к Кремлю с просьбой

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Тегеран в настоящее время ведет диалог с соседями из газодобывающих государств для создания хаба в регионе. С таким заявлением выступил министр нефти исламской республики Джавад Оуджи.
Глава ведомства отметил успехи в диалоге с РФ по поводу формирования национального газового хаба в Иране. У страны имеются достаточно глубокие запасы этого ресурса с соответствующей инфраструктурой – равно как и у таких соседей, как Катар и Туркменистан.
Как указал чиновник, таким фактором Тегеран должен воспользоваться для того, чтобы Иран стал газовым хабом на регионе.
"Мы успешно обсуждаем с вопрос государствами, с нетерпением ожидая переговоров по формированию хаба. Два месяца назад начались переговоры с Москвой", – указал Оуджи, добавив, что после этого будет принято решение о сроках реализации строительства.
Ранее министр нефти Ирана уже объявлял о готовности к созданию необходимой инфраструктуры в сотрудничестве с Российской Федерацией, Катаром и Туркменистаном. Параллельно правительство Ибрагима Раиси пытается развить вопрос с разработкой новых нефтяных месторождений, которая потребует вложений в размере 40 миллиардов долларов.
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