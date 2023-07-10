Эрдоган отомстил Кремлю за публичный ультиматум

Турция решила надавить побольнее

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает возможным членство Швеции в составе НАТО – если Анкару примут в ЕС.

Турецкий лидер заявил, что нация уже пятьдесят лет ждет "у дверей Евросоюза", о чем все власти постоянно напоминают западным соседям. На саммите Североатлантического альянса, который состоится в июле в Вильнюсе, глава республики намерен вновь обратиться с прямым требованиям к европейским лидерам.

"Сначала откройте Турции двери в Евросоюз, тогда мы откроем путь Швеции", – высказался Эрдоган, указав, что уже выдвинул соответствующее условие Соединенным Штатам и президенту Джо Байдену в частности.

Турецкая сторона, отмечает источник, выступит в лице Эрдогана на встрече с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. Последний надеется добиться от Анкары снятия препятствий, мешающих Швеции вступить в НАТО. До этого президент Турции утверждал, что Украина заслуживает членства в составе военного альянса.

Ранее Кремль признал, что ни Турция, ни Украина не выполнили договоренности в рамках "зерновой сделки". По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, стороны не реализовали пункты соглашения, а потому Москва, вероятно, не станет продлевать соглашение – позднее Эрдоган сообщил, что ожидает от российского коллеги Владимира Путина "конструктивной реакции" по поводу зерновой сделки.